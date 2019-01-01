Григорий Серёдкин В 2019 году банки выдали жителям Прикамья в кредит 252 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2019 году банки предоставили жителям Прикамья кредиты на 252 млрд руб. Это на 28 млрд руб. больше, чем в 2018 году, сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Объёмы кредитования выросли на 12,5%. ПРи этом отмечено улучшение качества кредитного портфеля — просроченная задолженность заёмщиков по сравнению с 2018 годом снизилась на 6,4%.

Тем не менее в крае наблюдается снижение объёмов ипотечного жилищного кредитования на 6,3%. За прошедший год банки профинансировали 28 тыс. сделок по ипотеке. Банковский кредитный портфель в этом сегменте составил 48,9 млрд руб. (по итогам 2018 года — 52,2 млрд).

Объём срочной задолженности по ипотечным жилищным кредитам вырос на 13,3% и по итогам года составил 127,1 млрд руб. Вместе с тем в этом сегменте кредитования также улучшилась платёжная дисциплина заёмщиков. На 7,4% снизилась просроченная задолженность, а её доля составила 1,4% (по состоянию на 1 января 2020 года) против 1,7% годом ранее.



