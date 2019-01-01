Григорий Серёдкин В январе в Прикамье произошло девять ДТП по вине водителей автобусов Поделиться Поделиться Твитнуть

Только за январь 2020 года в Прикамье произошло девять ДТП по вине водителей автобусов. В авариях пострадали 22 человека, один человек погиб, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.

Начальник краевого УГИБДД ГУ МВД России Алексей Карин уточнил, что в рамках борьбы с подобными ДТП проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Внимание уделяется законности осуществления пассажирских перевозок, наличию у водителей документов, необходимых для управления транспортом, отметкам медицинских работников при прохождении предрейсового медицинского осмотра и техническому состоянию транспортного средства.

Таким образом проверено 1350 единиц автотранспорта. Запрещена эксплуатация 36 автобусов, один из которых помещён на специализированную стоянку. 26 должностных и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей привлечены к административной ответственности.

Всего в январе на территории Пермского края произошло 223 дорожно-транспортных происшествия в которых погибли 30 человек и 343 получили ранения.