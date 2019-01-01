Григорий Серёдкин УФАС обязало краевое министерство ЖКХ установить нормативы потребления электроэнергии Чиновникам установили срок до 21 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю усмотрело в бездействии краевого министерства ЖКХ признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Ведомству выдано предупреждение о необходимости установить нормативы потребления электроэнергии в многоквартирных домах региона, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Согласно Жилищному кодексу РФ, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объёма потребляемых ресурсов. Объём определяется либо по показаниям приборов учёта, либо по нормативам потребления. Ранее полномочиями по принятию нормативов потребления коммунальных услуг обладала Региональная служба по тарифам. В 2018 году её функции переданы краевому минЖКХ.

Однако нормативы, установленные Региональной службой по тарифам, были признаны недействующими. Такое решение в августе 2019 года принял Пермский краевой суд. 22 января решение подтвердила Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ. Сейчас норматив потребления электроэнергии в многоквартирном доме на территории Прикамья отсутствует.

Александр Плаксин, руководитель Управления ФАС России по Пермскому краю:

— Из-за того, что краевое министерство ЖКХ и благоустройства не установило нормативы потребления электроэнергии на общее содержание имущества в многоквартирных домах, сложилась ситуация, противоречащая законодательству. Так, коммунальный ресурс потребителям предоставляется, население услугу оплачивает, но, в силу отмены прежних нормативов и отсутствия вновь утверждённых, ПАО «Пермэнергосбыт» не имеет законных оснований эти платежи собирать. Так, бездействие министерства содержит признаки нарушения п. 2 ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции, поскольку приводит к необоснованному препятствованию деятельности хозяйствующих субъектов, в данном случае ПАО «Пермэнергосбыт».

Антимонопольщики вынесли краевому ведомству предупреждение, которое необходимо исполнить до 21 февраля 2020 года. В противном случае будет возбуждено антимонопольное дело.