Дмитрий Енцов журналист Защита управляющего сетью мини-отелей «Карамель» подала апелляцию на арест Дата рассмотрения ещё не назначена Поделиться Поделиться Твитнуть

Адвокат управляющего мини-отелями «Карамель» Сергея Щербакова в понедельник, 3 февраля, подала апелляцию на решение Свердловского районного суда об аресте до 20 марта 2020 года.

Как уточнила «Новому компаньону» адвокат Ольга Лагутина, дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Напомним, 31 января суд постановил арестовать Щербакова до 20 марта 2020 года. Его обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Суд согласился с доводами следствиями, что обвиняемый может повторно скрыться, воздействовать на участников дела или уничтожить доказательства.

Щербаков был задержан 30 января в екатеринбургском аэропорту Кольцово. По данным следствия, в 2016 году Щербаков организовал незаконную перепланировку подвального помещения (принадлежит его отцу), в котором организовал мини-гостиницу, по мнению следствия, «не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья».

Ночью 20 января 2020 года в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв на сетях, из-за которого мини-отель затопило горячей водой, в результате чего погибли пять постояльцев, ещё трое получили ожоги.