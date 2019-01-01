Дмитрий Енцов журналист В образовательных учреждениях Перми официально объявлен карантин с 7 по 15 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

В пермских школах, лицеях, гимназиях и учреждениях дополнительного образования объявлен карантин из-за гриппа на период с 7 по 15 февраля. Эту информацию подтвердили в горадминистрации.

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, с 27 января по 2 февраля темп прироста заболеваемости составил 25%, эпидимиологический порог превышен на 12,6%.

«Тенденция к росту заболеваемости сохраняется, что создаёт угрозу дальнейшего распространения заболевания в организованных коллективах. С целью предотвращения дальнейшего распространения заболевания гриппом и ОРВИ в городских образовательных учреждениях установлен карантин», — сообщили в мэрии.

При этом детские сады продолжат работать, в дошкольных учреждениях на карантин могут закрываться отдельные группы, если количество заболевших в коллективе составляет более 20%.