Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» в родных стенах обыграл ханты-мансийскую «Югру» Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье» одержал вторую домашнюю победу подряд в регулярном чемпионате ВХЛ. Со счётом 2:1 пермяки обыграли одного из лидеров чемпионата — ханты-мансийскую «Югру»

Первый период команды провели без заброшенных шайб. Однако во второй части игры усилиями Дениса Скатова «молотобойцы» вышли вперёд, после чего сразу же пропустили ответную шайбу от Ивана Захарчука. Ничейный счёт сохранялся до середины третьего периода, пока Александр Куваев точным броском не установил окончательный счёт встречи — 2:1.

Напомним, в рамках домашней серии команде Павла Десяткова осталось провести одну игру. 7 февраля в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ «Молот-Прикамье» встретится с тюменским «Рубином». (0+)

Ранее «молотобойцы» с минимальным счётом уступили красноярскому «Соколу» (0:1) и разгромили ангарский «Ермак» (10:5).