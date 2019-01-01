Пермяки стали в три раза чаще оплачивать проезд банковской картой Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент транспорта администрации Перми в ежедневном режиме ведёт мониторинг частоты оплаты проезда в общественном транспорте.

Наибольшей популярностью у льготных категорий граждан пользуется проездной на 30 поездок. В таком случае стоимость одной поездки составляет 18 руб. За четыре дня его оформили порядка 1500 человек.

У школьников и студентов более популярным стал проездной на 60 поездок. В таком случае стоимость одной поездки обходится в 16 руб. Также у школьников и студентов появилась возможность покупать безлимитный проездной на месяц. Этой возможностью воспользовалось около 1000 человек.

Нельготные категории граждан чаще всего выбирают проездной на 60 поездок. Кроме того, восемь жителей города уже приобрели годовые транспортные карты. В таком случае стоимость одной поездки обходится пассажиру в 15 руб.

Если в декабре транспортной картой оплачивалось 2760 поездок в день, то на начало февраля ею оплачиваеся 23 723 поездки в день. Банковской картой в декабре оплачивали 22 792 поездки в день, сегодня — 68 400 поездок в день. Напомним, при бензналичной оплате проезда стоимость уменьшается на 2 руб.



