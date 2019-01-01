Григорий Серёдкин Руководство обанкротившейся УК «Моторостроитель» привлечено к субсидиарной ответственности Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «ЭнергосбыТ Плюс» доказало в суде обоснованность привлечения к субсидиарной ответственности топ-менеджмента обанкротившейся УК «Моторостроитель». Об этом сообщает пермский филиал ресурсоснабжающей организации.

Экс-руководители УК «Моторостроитель» Алексей Черенёв, Сергей Комиссаров и Анна Хаджиева обязаны компенсировать задолженность перед поставщиками коммунального ресурса — пермским филиалом «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания». Средства могут быть взысканы как с бывших директоров УК, так и с их родственников.

Применение субсидиарной ответственности к руководителям УК-должников за тепло стало возможным после внесения изменений в Закон «О несостоятельности (банкротстве)». Используя вступившие в силу поправки, «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае начал массово привлекать к субсидиарной ответственности за тепловые долги руководителей коммунальных компаний-неплательщиков, в том числе руководителей ТСЖ.

Сергей Кругляков, директор пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»:

— Банкротства управляющих компаний становились для их недобросовестных руководителей легальной возможностью уйти от ответственности. Норма о субсидиарной ответственности позволит восстановить справедливость — имущества лишатся не только преступники, но и их ближайшие родственники и номинальные учредители коммунальных компаний-неплательщиков.

Ранее к субсидиарной ответственности были привлечены другие экс-руководители УК: Александр Морозов, Владимир Кулешов и Георгий Москотин. Истец доказал в суде наличие у данных лиц задолженности в размере 175 млн руб.