На выборах депутата краевого Заксобрания по округу №2 будут использоваться только КОИБы Поделиться Поделиться Твитнуть

Крайизбирком принял решение использовать при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Пермского края по одномандатному округу №2 комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Всего в голосовании будет задействован 31 избирательный участок: 15 — в Дзержинском районе, и 16 — в Кировском.

Напомним, довыборы в Заксобрание по округу №2 состоятся 26 апреля. Мандат стал вакантным в связи с тем, что депутат и бывший исполнительный директор завода им. Дзержинского Егор Заворохин был приговорён к семи годам лишения свободы. По результатам праймериз партию «Единая Россия» на выборах представит Вячеслав Григорьев.



