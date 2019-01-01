Григорий Серёдкин Пермское УФАС проверит цены на медицинские маски Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю проведёт мониторинг цен на медицинские маски, сообщает пресс-служба ведомства. Проверку пройдут оптовые поставщики, а также розничные аптечные и продуктовые сети.

Результаты мониторинга будут направлены в ФАС России. Сведения позволят оперативно выяснить, на каком этапе происходит необоснованное повышение цен на изделия индивидуальной защиты.

Александр Плаксин, руководитель Управления ФАС по Пермскому краю:

— Пермским УФАС России направлены запросы в крупнейшие аптечные сети края с просьбой указать цены медицинских масок на начало декабря 2019 года, середину января и начало февраля 2020 года. Мониторинг проводится в еженедельном режиме с целью исключить необоснованное повышение цен на медицинские маски. При наличии зафиксированного увеличения цен мы проанализируем его причины. В случае нарушения антимонопольного законодательства будут приняты необходимые меры реагирования.

Кроме того, надзорное ведомство, краевой орган Росздравнадзора и краевой минздрав проведут серию совещаний с оптовыми поставщиками медицинских масок и представителями аптечных розничных сетей по вопросу ценообразования. Первое совещание состоялось 4 февраля 2020 года, на котором участники встречи были предупреждены о контроле со стороны надзорных ведомств.

Напомним, в пермских аптеках отмечен повышенный спрос на медицинские маски. Увеличение спроса на маски фармацевты объяснили прогнозируемой зимней эпидемией гриппа и сообщениями о появлении в России инфицированных коронавирусом 2019-nCoV из Китая.