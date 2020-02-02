Григорий Серёдкин В пермских аптеках отмечен высокий спрос на медицинские маски Поделиться Поделиться Твитнуть

В нескольких аптеках центра Перми в продаже отсутствуют медицинские маски. Высокий спрос на этот товар замечен в аптеках Ленинского района Перми.

В аптеках, где маски есть в наличии, цена на товар выросла до 70 руб. за упаковку из трёх штук. Увеличение спроса на маски фармацевты объяснили «Новому компаньону» прогнозируемой зимней эпидемией гриппа и сообщениями о появлении в России инфицированных коронавирусом 2019-nCoV из Китая. Напомним, эпидемия гриппа ожидается в первой декаде февраля.

Отметим, что повышение цен на маски характерно и для других регионов России. Так, «Известия» сообщают, что в Курской области маски подорожали в 35 раз. А «Ведомости» отметили дефицит медицинских масок в Москве.