Эпидемия гриппа в Прикамье ожидается в первой декаде февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным министерства здравоохранения Пермского края, уровень заболевания ОРВИ и гриппом с 20 по 26 января повысился на 20,4% по сравнению с предыдущей неделей. За неделю заболели 19,4 тыс. человек, из которых 6,5 тыс. — дети. При этом грипп зарегистрирован у 28 взрослых и пяти детей.

В минздраве подчёркивают, что ситуация пока не является эпидемической. Пороговым уровнем является заболеваемость свыше 30 тыс. случаев. Карантин в образовательных учреждениях вводится при заболевании более 20% обучающихся.

По предварительным прогнозам Роспотребнадзора Пермского края, начало эпидемического подъёма ожидается в первой декаде февраля.