Дмитрий Енцов журналист Средний размер микрозайма в Прикамье за год вырос на 700 руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало исследование по среднему размеру микрозаймов по регионам России, сравнив 4-й квартал 2018 года с аналогичным периодом 2019 года.

В Пермском крае средний размер микрозайма вырос примерно на 700 руб. — с 6,7 тыс. руб. до 7,4 тыс. руб. (рост на 10,4%).

При этом в среднем по России эта сумма составила 8,2 тыс. руб. (рост почти на 600 руб.). Увеличение средней суммы зафиксировано во всех 30 исследованных регионах.

При этом в Прикамье зафиксировано снижение общего объёма одобренных микрозаймов на 7% — со 116,7 тыс. до 108,3 тыс.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

— Увеличение среднего размера микрозайма происходит на фоне сокращения выдачи самых небольших займов на сумму до 10 тыс. руб. Многие микрофинансовые организации уже не так охотно предоставляют «займы до зарплаты» новым заёмщикам. При этом уже проверенных клиентов они стараются кредитовать достаточно активно, делегируя им более серьёзные суммы.