Дмитрий Енцов журналист В Прикамье отмечено снижение количества одобренных микрокредитов на 7% Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае, по итогам четвёртого квартала 2019 года, выдано на 7,2% микрокредитов (кредиты суммой 20 и менее тыс. руб.) меньше, чем за аналогичный период 2018 года — 108,3 тыс. вместо 116,7 тыс. Такие данные предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Эксперты бюро отмечают подобную тенденцию по всей России (снижение по стране на 5,7%). При этом есть регионы с резким падением. Например, в Волгоградской области выдано на 15% меньше микрокредитов, в Самарской — на 14,3%.

Основная причина, по мнению экспертов, — снижение рентабельности микрофинансового бизнеса.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

— Многие микрофинансовые организации уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заёмщикам, а стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10—20 тыс. руб. При этом основной причиной снижения рентабельности микрокредитования являются, прежде всего, мероприятия Банка России по «охлаждению» микрофинансового рынка, в том числе по ограничению стоимости микрозаймов.