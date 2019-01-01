Наталья Тимофеева журналист «РЖДстрой»: неустойка за срыв сроков строительства зоопарка завышена в 12 раз Поделиться Поделиться Твитнуть

В Арбитражном суде Пермского края началось рассмотрение иска управления капитального строительства Пермского края к АО «РЖДстрой».

Управление требует с ответчика более 587 млн руб. в счёт возмещения ущерба и 1,091 млрд руб. неустойки за срыв сроков строительства зоопарка.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», в «РЖДстрой» с этими суммами не согласны. На судебном заседании представитель «РЖДстрой» заявил, что ещё в апреле по указанию УКСа строительные работы на объекте были приостановлены, а требования об их начале подрядчик не получал. Так как дни простоя нельзя включать в число «просроченных дней», сумма неустойки, если вина «РЖДстроя» в срыве контракта будет доказана, должна быть около 89 млн руб.

Рассмотрение иска к «РЖДстрой» продолжится в марте.

Напомним, контракт с АО «РЖДстрой» был заключён в 2016 году, а в следующем начались строительные работы. Изначально первую очередь зоопарка планировали сдать в эксплуатацию в 2018 году, но так до сих пор этого и не сделали. По подсчётам УКС, на момент обращения в суд срок был пропущен на 576 дней.

Сейчас строительство приостановлено. Стройка заморожена до получения нового варианта проектно-сметной документации в апреле-мае этого года.