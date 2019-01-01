Дмитрий Енцов журналист На «студенческом» автобусном маршруте №41 появится бесплатная пересадка Поделиться Поделиться Твитнуть

Автобусный маршрут №41 (ПНИПУ – Студенческий городок) войдёт в число тех, где предусмотрена возможность одной бесплатной пересадки. Об этом 5 февраля сообщил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин на встрече со студентами.

По его словам, предварительно, это произойдёт с 1 июня. Студенты будут иметь возможность пересесть на другие маршруты в течение 40 минут с момента оплаты проезда.

Правда, пока окончательно не ясно, на какие маршруты можно будет пересесть.

В горадминистрации напомнили, что с 1 февраля возможность бесплатной пересадки действует на 20 автобусных маршрутах Перми.

В течение 40 минут с момента оплаты проезда пересадка действует на всех трамвайных маршрутах, а также на автобусах №№2, 3, 7, 9, 11, 18, 22, 23, 30, 36, 46, 48, 49, 50, 51, 62, и 88. Возможность пересадки в течение 60 минут действует на маршрутах №№34, 60 и 80.