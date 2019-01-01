ГК «Экскурс» возглавил Роман Кибасов Поделиться Поделиться Твитнуть

Управляющий автосалоном «Экскурс» Андрей Чертков покинул пост. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье». Напомним, «Экскурс» имеет дилерские контракты Volkswagen и Skoda.

По данным источника, «Экскурс» возглавил бывший руководитель компании «Автопрестиж» (ранее Chevrolet Niva, Ravon, DFM, сейчас - Mitsubishi, Niva, Ford) Роман Кибасов. Он подтвердил «Новому компаньону» информацию о своём назначении.