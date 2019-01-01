Житель Кунгура пострадал при обрушении потолка Поделиться Поделиться Твитнуть

4 февраля в 10:30 утра в службу спасения Кунгура поступило сообщение об обрушении потолочного перекрытия в жилом трёхквартирном кирпичном одноэтажном доме. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи и службы спасения. Причина происшествия устанавливается.

Под завалами оказался один пострадавший, которого извлекла из-под обломков городская кунгурская служба спасения. Сейчас с ним работают врачи скорой помощи. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Также представители горадминистрации решают вопрос с временным размещением жильцов.