Евгения Пастухова выпускающий редактор Главой Осы избран Алексей Григорьев Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам выборов главой Осинского городского округа избран Алексей Григорьев. Свои голоса за его кандидатуру отдали 13 из 14 депутатов.

Напомним, ранее во второй тур выборов прошли врио главы Осинского городского округа Алексей Григорьев (бывший начальник СМУ Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь») и бывший спикер Земского собрания района Светлана Карташова.