Евгения Пастухова выпускающий редактор За пост главы Осы поборются газовик и бывший председатель Земского собрания Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся сегодня заседании конкурсной комисии по отбору главы Осинского городского округа было принято решение, что во второй тур выйдут врио главы Осинского городского округа Алексей Григорьев (бывший начальник СМУ Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь») и бывший спикер Земского собрания района Светлана Карташова. Планируется, что уже сегодня вечером состоится заседание думы городского округа, где депутаты выберут главу.

Всего на участие в конкурсе заявились девять человек. Кроме Григорьева и Карташовой документы подали действующий глава района Яков Лузянин, экс-директор МБОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа» Павел Васенин, бывший руководитель радио «Эхо Москвы в Перми», директор ООО «Регион-Трейд-3» Сергей Занин, экс-заместитель главы Большесосновского района Татьяна Бушуева, начальник отдела эксплуатации специализированного транспортного управления Сергей Винокуров, замглавы администрации Андрей Фотин, бизнесмен, актёр сериала «Реальные пацаны» и депутат местной гордумы Армен Бежанян.

Яков Лузянин отказался от участия в конкурсе. Андрей Фотин и Татьяна Бушуева не пришли на защиту своих программ. Таким образом, комиссия рассматривала шесть кандидатур. По данным источника, комиссия голосовала только за Григорьева и Карташову. Остальные претенденты голосов не получили.

Конкурс на пост главы Осы проходит повторно. Изначально осенью депутаты внесли изменения в типовое положение об отборе главы, уменьшив число членов комиссии с двенадцати до восьми, а также наделив правом председательствовать в комиссии местных депутатов (а не и. о. главы администрации губернатора). Краевые власти посчитали положение незаконным и не стали делегировать своих представителей в комиссию (указом губернатора определены шесть человек для участия в заседаниях конкурсной комиссии, а не четыре). Яков Лузянин обратился в суд. Однако ещё до вынесения решения депутаты пошли на попятную, отменили положение и утвердили типовое.