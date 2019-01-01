Дмитрий Енцов журналист Путепровод на Монастырской начнут ремонтировать во вторник Поделиться Поделиться Твитнуть

Утверждён график ремонтных работ аварийного путепровода на ул. Монастырской в Перми (признан таковым официально ещё в 1999 году). Как уточнили в региональном минтрансе, работы начнутся уже во вторник, 4 февраля.

Ответственными за них будет городская администрация, так как путепровод в прошлом году был передан со стороны РЖД именно мэрии.

Работы намечены до 7 марта ежедневно в дневное время (продолжительностью 12 часов). Как сообщили в минтрансе, подготовительные работы по отключению контактной сети проведены 1 и 2 февраля.

После окончания работ на маршруты, следующие от Перми I, могут вернуться большие автобусы весом 10 т.

Напомним, сейчас по путепроводу не рекомендовано движение транспорта весом тяжелее 5 т.