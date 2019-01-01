Дмитрий Енцов журналист Тренер ФК «Звезда» определился с помощником Клуб подписал контракт с Иваном Черенчиковым Поделиться Поделиться Твитнуть

Иван Черенчиков



В тренерский штаб нового главного тренера пермского ФК «Звезда» Рустема Хузина вошёл 35-летний экс-футболист Иван Черенчиков.

Он хорошо известен пермским болельщикам, так как провёл почти 300 матчей за «Амкар». При этом он выступал за «Амкар» и в то время, когда Рустем Хузин был фактически главным тренером клуба.

В клубе отметили, что контракты и с Хузиным, и с Черенчиковым рассчитаны до конца нынешнего сезона.