Дмитрий Енцов журналист Власти Перми подсчитали пассажиропоток электричек, прибывающих на Пермь I Поделиться Поделиться Твитнуть

Ежедневно на электричках на станцию Пермь I прибывают в среднем 1,7 тыс. пассажиров, уезжают — 1,3 тыс. пассажиров. Такие данные «Новому компаньону» озвучил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

По его словам, пиковый день — понедельник. «В этот день к указанному значению нужно добавлять 400—500 пассажиров», — добавил Путин.

Он отметил, что имеющегося автобусного парка маршрутов №2 и №51 в количестве 28 единиц хватает, чтобы перевезти всех пассажиров. Их максимальная концентрация наблюдается в будни по утрам.

Напомним, железнодорожное сообщение по Горнозаводской ветке вдоль Камы прекращено 27 января.