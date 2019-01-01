Дмитрий Енцов журналист С 5 февраля транспортные карты будут продавать в супермаркетах «Семья» Власти заказали печать ещё 22 тыс. проездных Поделиться Поделиться Твитнуть

Со среды, 5 февраля, транспортные карты (проездные), дающие право на проезд в общественном транспорте Перми со скидками, будут продавать в сети супермаркетов «Семья». Об этом 3 февраля заявила заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева.

«Достигнута договорённость с руководством торговой сети. Транспортные карты должны продавать во всех точках «Семья», это порядка 76 магазинов (по данным 2gis, в Перми 66 супермаркетов «Семья», — ред.)», — сообщила Людмила Гаджиева.

Но, по её словам, карты будут продаваться с условием их разового пополнения на 120 руб., которые уже будут «на счёте», то есть они обойдутся в 120 руб., тогда как приобретение только карты обходится в 50 руб. в отделениях «Почтобанка».

Кроме того, в сети «Семья» не будет предоставлена услуга пополнения карт, лишь их продажа. Пополнить можно будет в личном кабинете или в отделениях «Почтобанка». На сегодняшний день карты-проездные продаются в 37 отделениях банка и офисах «Центральная касса».

Людмила Гаджиева пояснила, что с 1 декабря продано 8 тыс. транспортных карт. Из них 2,5 тыс. продано 30 и 31 января. А за 1 и 2 февраля (с 1 февраля проезд в транспорте подорожал до 26 руб. за наличную оплату и до 24 руб. — за безналичную, — ред.) — 3,6 тыс. карт-проездных.

«Транспортных карт, думаю, хватит. Сейчас в точках продаж есть запас в 19 тыс. транспортных карт, дополнительно мы заказали ещё 22 тыс. карт», — пояснила заместитель главы горадминистрации.