Наталья Тимофеева журналист На уровне Исполнение нацпроектов в Пермском крае в 2019 году соответствует общероссийским показателям Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край участвует в реализации 12 национальных проектов, на основе которых край разработал 50 региональных проектов. По данным Контрольно-счётной палаты Пермского края, в 2019 году бюджетное финансирование было предусмотрено на реализацию 32 региональных проектов. Финансирование составило 13,4 млрд руб. Из них, по информации из системы «АЦК-Финансы», по итогам 2019 года были освоены 11,7 млрд руб. или 87,4%.

С учётом того, что исполнение расходов на реализацию национальных проектов по всей России составляет 88,1%, исполнение бюджета в рамках нацпроектов в Пермском крае соответствует общероссийскому уровню, отмечают в аналитическом департаменте администрации губернатора.

Исполнение нацпроектов в регионе

По итогам 2019 года на 100% в крае были освоены средства по нацпроектам «Образование», «Малое и среднее предпринимательство и «Поддержка предпринимательской инициативы» и «Культура». Финансирование по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» освоено на 99,9%, по проекту «Производительность труда и поддержка занятости» — на 99,4%. Следом за ними идут проекты «Жилье и городская среда» (94,9%) и «Здравоохранение» (90,7%).

Наиболее низкий процент освоения бюджетных средств в Пермском крае оказался у проектов «Экология» (77,2%), «Демография» (68,9%) и «Цифровая экономика» (30,2%).

В администрации губернатора отмечают, что низкий уровень освоения по нацпроекту «Цифровая экономика» связан с поздней контрактацией. Российская Федерация заключила соглашение с Пермским краем лишь 22 ноября 2019 года. С учётом того, что соглашения поздно заключили и с другими регионами, процент освоения по России составил всего 53,6%.

Что касается низкого процента освоения по проекту «Экология» в регионе, то он всё равно выше общероссийского — 77,2% против 61,7%.

Не всё получилось и в рамках нацпроекта «Демография». Из-за отставания от графика строительства детских садов освоение составило всего 52,7%. Дело в том, что в 2019 году успели ввести в эксплуатацию всего четыре детских сада, а ввод остальных шести зданий пришлось перенести на первый квартал 2020 года. По остальным проектам, включенным в нацпроект «Демография», освоение выше: «Спорт — норма жизни» — 100%, «Старшее поколение» — 97,9%, «Финансовая поддержка семей при рождении детей» — 81,5%.

Итоги реализации проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Наука» в цифрах не предполагаются, поскольку бюджетное финансирование не предусматривалось.

Муниципальный срез

В 2019 году на территории муниципалитетов реализовывали всего шесть из 13 национальных проектов: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Культура», «Демография», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» и «Экология».

Для реализации нацпроектов между краевыми властями и муниципалитетами были подписаны 153 соглашения на сумму 6,1 млрд руб.

Несмотря на то, что в целом по итогам 2019 года органы местного самоуправления выполнили свои обязательства, были и проблемные ситуации. Речь идёт о программе «Формирование комфортной городской среды». Средства по проекту освоены на 88,1% (812,6 млн руб. из 922,7 млн руб.). Причём основная часть неиспользованных средств — 75 млн руб. — средства, которые получил Чусовой в рамках всероссийского конкурса малых и исторических городов. А их освоение изначально предполагалось в 2020 году.

Из оставшихся 36,8 млн руб., не смогли потратить только 23,3 млн руб. Остальное — это экономия. В числе аутсайдеров — Чусовской ГО (десять дворов), Кудымкарский ГО (девять дворов) и Кудымкарский МО (две общественные территории), Очёрский ГО (семь дворов), Чернушинский ГО (два двора), Гремячинский ГО (один двор и одна общественная территория), Пермский район (один двор) и Соликамсккий ГО (один двор).

Однако, несмотря на нарушения, допущенные муниципалитетами, показатели «Количество благоустроенных дворовых территорий» и «Количество благоустроенных общественных территорий» в целом по краю были перевыполнены. В 2019 году планировалось благоустроить 100 дворов, но привели в порядок 431 двор. Также по плану нужно было благоустроить 83 общественные территории, по факту благоустроили 129.

Напомним, на заседании совета по развитию МСУ 31 января бывший губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал, как неспособность одного муниципалитета выполнить нацпроект может отражаться на репутации всего региона