«Я недавно был губернатором Пермского края» Максим Решетников внёс предложения по реализации нацпроектов в муниципалитетах Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший губернатор Пермского края, министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании совета по местному самоуправлению рассказал, как неспособность одного муниципалитета выполнить нацпроект может отражаться на репутации всего региона.

Максим Решетников, министр экономического развития РФ:

— Конечная цель выполнения нацпроектов — это обеспечение высокого стандарта жизни и равных возможностей для каждого человека и в каждой точке страны. И, конечно, люди не различают, какой уровень власти отвечает за конкретные изменения: федеральная региональная или местная. Большинство из тех вопросов, которые волнуют население в первую очередь, находятся в зоне ответственности муниципалитетов.

По словам Максима Решетникова, в РФ насчитывается 1600 муниципальных районов, 1400 городских поселений. 17 тыс. сельских поселений и уже 600 городских округов. При этом за последние 11 лет число муниципалитетов сократилось на 13,5%. Особенно активно этот процесс шёл в Пермском крае.

Максим Решетников:

— Для сокращения числа были экономические обоснования, в сельских поселениях расходы на управление достигали 70-80%. Денег на реализацию проектов остается немного и зачастую они исполнялись по предписанию прокуратуры. Это не вина поселения а их беда. Наши процедуры — закупки, налоговый кодекс, система управления имуществом никаких поблажек для поселений не делают

В прошлом году начали появляться муниципальные округа — процесс ускорился. При таком преобразовании власть от людей не отдаляется. Остаются территориальные отделы в поселениях, которые взаимодействуют с людьми, но все закупки идут на уровне муниципальных районов. Это даёт ускорение в управленческих процессах. Эти преобразования позитивно оцениваются жителями. Я недавно был губернатором Пермского края, где за два года процесс преобразования прошли 33 района. Мы на оптимизации управленческого аппарата сэкономили 600 млн руб., это 5% расходов консолидированного бюджета районов, половина инвестиционных расходов. Мы с краевого уровня на каждый сэкономленный рубль давали ещё рубль сверху, и депутаты направляли деньги на скважины, освещение, ремонт соцобъектов. Опыт края был востребован в других регионах.

Как отметил Максим Решетников, муниципалитеты показывают более низкий уровень освоения средств для реализации нацпроектов, чем более крупные органы самоуправления. Это отражается на всём регионе. Чтобы искоренить эту несправедливость, Максим Решетников предложил закрепить персональную ответственность.

Максим Решетников:

— Муниципалитеты не всегда справляются с реализацией, на это есть зачастую объективные причины — отсутствие проектно-сметной документации, неготовность специалистов на местах, проблемы с раб местной администраций. И в результате невыполнение на местах к чему толкает губернаторов? Ведь если 1-2 муниципалитета не выполняют, получается что регион не выполняет, и в этих условиях губернатор на следующий год лишает муниципалитет средств, и получается, что мы наказываем не местную администрацию, а жителей. Ранее на Госсовете (обращается к президенту РФ — ред.) лично ваше решение было не снимать деньги, а усилить ответственность региональных чиновников и нам, наверное, надо аналогичный механизм реализовать для муниципалитетов. Прозрачная система оценки есть, но её надо обновить с учётом нацпроектов и усилить там, где муниципалитеты берут деньги на их реализацию.