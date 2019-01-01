Дмитрий Енцов журналист Средняя аренда квартиры в Перми окупится в течение 12 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитики портала о недвижимости Циан провели исследование по окупаемости квартир, сдаваемых в аренду. За основу взята средняя стоимость квартир по городам России и средняя арендная ставка в месяц.

В среднем в Перми квартира окупится за 12 лет. По этому показателю город расположился на 14 месте.

По мнению аналитиков, быстрее всего квартира окупится в Астрахани — за 9,5 лет. Медленнее всего — в Москве — за 18,1 лет. Средний показатель по России — 13 лет.

Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан:

– Квартира под аренду – пожалуй, один из самых простых и управляемых инструментов инвестиций. С каждым годом, несмотря на невысокую доходность, количество рантье будет увеличиваться. Этому способствует распространение жилья с готовой отделкой от застройщика и даже меблировкой в отдельных проектах. Сдавать такую недвижимость можно сразу после получению ключей, не тратя при этом время и деньги на отделочные работы.