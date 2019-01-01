Дмитрий Енцов журналист К выходным в Перми ожидается похолодание до -15° Поделиться Поделиться Твитнуть

Потепление, которое пришло в Пермь в конце января, продержится до ближайших выходных. Как сообщает Гидрометцентр РФ, тёплая погода продержится до четверга, 6 февраля. С пятницы начнётся заток холодного воздуха и, как следствие, понижение температуры воздуха.

В ночь на пятницу ожидается понижение до -15°. Днём в пятницу ожидается -11°. Примерна такая погода продержится все выходные.

При этом вся неделя будет отмечена снегопадами. Максимальный их пик ожидается в среду и четверг.