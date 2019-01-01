Дмитрий Енцов журналист «Парма» впервые в своей истории занимает промежуточное шестое место в Единой лиге ВТБ Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский баскетбольный клуб «Парма» по итогам очередного тура сезона Единой лиги ВТБ занимает шестое место в турнирной таблице. Этот результат — рекордный для клуба с момента вступления в лигу начиная с сезона-2016/2017.

«Парма» к настоящему моменту сыграла в сезоне 16 матчей, одержав семь побед и девять раз потерпев поражения. При этом «Парма» уже повторила свой лучший результат в лиге по количеству побед — в сезоне-2017/2016 пермский клуб в итоге также одержал семь побед. На этот раз у «Пармы» есть ещё минимум восемь матчей в запасе, чтобы превзойти этот результат.

Напомним, пермский клуб 2 февраля выиграл у красноярского «Енисея» в упорном матче со счётом 85:83. Эта победа позволила пермякам подняться на шестое место. Справедливости ради отметим, что у всех конкурентов «Пармы» есть как минимум по матчу в запасе.