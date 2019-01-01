После госпитализации детей в Перми закрыли сауну Роспотребнадзор выявил отсутствие контроля за уровнем хлора в бассейне Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» провели обследование сауны на ул. Карпинского, 97а. Проведён отбор проб воды и воздуха.

Специалисты выявили грубые нарушения санитарного законодательства РФ, в том числе отсутствие производственного контроля за содержанием остаточного хлора в воде. Эксплуатация сауны приостановлена. Готовятся материалы для передачи в прокуратуру Пермского края. СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку.

Напомним, 1 февраля врачи скорой помощи госпитализировали семерых детей, которые отравились, по предварительно информации, хлоркой в бассейне сауны в Перми.