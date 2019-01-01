Сергей Данилов В Перми из-за отравления хлоркой в сауне госпитализированы семеро детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Врачи скорой помощи госпитализировали семерых детей, которые отравились, по предварительно информации, хлоркой в бассейне сауны в Перми на ул. Карпинского. О происшествии сообщает пресс-служба городской службы скорой помощи.

По данным ведомства, инцидент произошёл в субботу, 1 февраля. Вызов на «скорую» поступил в 17:40. Пострадали 13 человек: пять взрослых (двое отказались от осмотра, трое — от госпитализации) и восемь детей (один — отказ от госпитализации (при родителях), семеро — госпитализированы в КДКБ).

По предварительной информации, причиной отравления послужило неблагоприятное действие хлорсодержащих веществ. Диагнозы уточняются в стационаре, вся необходимая помощь детям, без сомнения, оказывается.

По данным краевого минздрава, в сауне двенадцать человек, в том числе семеро детей, почувствовали недомогание после контакта с водой. На место прибыли шесть бригад скорой медицинской помощи. На данный момент госпитализированы шесть детей, состояние у всех детей оценивается как удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пять взрослых и один ребёнок отказались от госпитализации. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники Роспотребнадзора.