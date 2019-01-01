В Свердловском и Кировском районе Перми пройдут отключения воды Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщается на сайте «Новогора-Прикамье», завтра, 2 февраля, из-за плановых ремонтных работ воды не будет в 13 домах в Свердловском районе Перми.

С 10:00 до 18:00 без воды останутся дома по адресам: Героев Хасана, 26, 30, 111, 113, 113а, 115, 115а, 117; Клары Цеткин, 1; Коминтерна, 4, 5, 5а, 7.

В понедельник, 3 февраля, отключения холодной воды пройдут в Кировском районе Перми. С 9:00 до 19:00 воды не будет в домах по адресам: Керченская, 66 и Липатова, 13, 13/2, 18, 20, 22, 24.