Григорий Серёдкин «Азимут» откроет рейс из Перми в Минеральные Воды Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «Азимут» откроет рейс из Перми в Минеральные Воды. Об открытии нового направления сообщает пресс-служба авиакомпании.

Стоимость билетов начинается от 1888 руб. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам. Самолёт будет вылетать из Перми в 07:25 и прибывать в Минеральные Воды в 08:20. Обратно из Минеральных Вод самолёт будет вылетать в 09:10, прибытие в Пермь в 14:10. Для каждого аэропорта указано местное время.

Напомним , ранее авиакомпания Azur Air получила допуск на перелёты из Перми в Бургас.