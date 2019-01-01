Azur Air получила допуск на перелёты из Перми в Бургас
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Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало новый приказ о выдаче авиакомпаниям допусков на новые направления. Так, авиакомпания Azur Air получила допуск на выполнение чартерных перевозок из Перми в Бургас частотой два раза в неделю на время летнего расписания.
В расписании пермского аэропорта рейсы в Болгарию пока не значатся.
Напомним, ранее Azur Air приостановила перелёты из Перми в Санью из-за вспышки в КНР коронавируса.
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