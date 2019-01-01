Мария Сыропятова Azur Air уведомил о прекращении перелётов из Перми в Китай Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Китайской Народной Республике и решениями туроператора Anex Tour авиакомпания Azur air приостанавливает программу завоза туристов в Китай до 26 марта. Согласно официальному сообщению авиакомпании, с 27 января начинается вывоз отдыхающих российских граждан с острова Хайнань. Принятые меры связаны со вспышкой коронавируса в КНР.

Корректировки касаются рейсов в Санью из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону и Южно-Сахалинска, говорится в сообщении авиакомпании.

При этом в расписании пермского аэропорта изменения пока не отражены. Пресс-секретарь аэропорта Евгений Кузнецов уточнил, что аэропорт не получал официального уведомления о прекращении перелётов от авиакомпании.

Представители пермских турфирм подтвердили получение от туроператора Anex Tour официальных писем об отмене чартера Пермь — Санья с 27 января по 26 марта 2020 года.

По словам директора «Бутика путешествий» Ольги Швецовой, туристам, купившим путёвки в Китай, сейчас предлагают заменить отпуск на другие направления. Однако, по её словам, не все готовы доплачивать за взлетевшие в цене туры:

— Альтернативных предложений мало, и их стоимость быстро пошла вверх. Если в Китай на двоих можно было улететь на неделю за 48 тыс. руб., то на альтернативные направления уже никто не укладывается в этот бюджет.



