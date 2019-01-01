Пермское УФАС проверит законность рекламы средства от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю проверит рекламу препарата «Ремантадин» как средства лечения китайского коронавируса. Объявление с изображением лекарственного средства, в котором указывается эффективность препарата против коронавируса, появилось в одной из аптек сети «Аптека от склада». Пермские СМИ обратились в антимонопольное ведомство с просьбой оценить законность этой рекламы.

Марина Кудрявцева, заместитель руководителя Управления ФАС по Пермскому краю:

— В инструкции препарата указано, что он является противовирусным и используется для лечения и профилактики гриппа, а также профилактики клещевого энцефалита вирусной этиологии. Информация о том, что лекарственное средство может быть использовано для лечения коронавируса 2019-nCoV, в инструкции не упоминается. Чтобы определить достоверность представленных в рекламе сведений об эффективности препарата в лечении коронавируса, управление подготовит запросы в министерство здравоохранения Пермского края, а также в Пермский государственный медицинский университет.

Добавим, что после вспышки коронавируса в Китае в рекламе нескольких противовирусных препаратов, представленных на российском рынке, появилась информация об их эффективности против коронавируса. ФАС России уже инициировала проверку рекламы «Арбидола», в которой указывалось, что лекарственное средство может использоваться для лечения коронавируса.