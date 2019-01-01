Три человека госпитализированы после пожара на стройке в центре Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

На строящемся объекте на ул. Луначарского, 99 произошёл пожар. Как пояснили «Новому компаньону» в ГУ МЧС по Пермскому краю, произошло возгорание строительных материалов. Площадь пожара составила 30 кв. м.

Три человека госпитализированы из-за отравления продуктами горения.

Напомним, на ул. Луначарского, 99 возводится жилой комплекс «Доминант». Застройщик — компания «Талан».