Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета начинает сотрудничество с академией «Моцартеум» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Зальцбурге состоялось подписание договора о долгосрочном сотрудничестве между одной из лучших консерваторий мира, носящей имя Вольфганга Амадея Моцарта, и Пермским театром оперы и балета. Об этом сообщил генеральный директор театра Андрей Борисов.

По словам руководителя театра, планируется, что пермский театр станет площадкой для практики студентов «Моцартеума», в рамках которой будут создаваться совместные постановки оперных спектаклей и концерты. Специалисты из Перми будут преподавать в Зальцбурге: директор оперной труппы Медея Ясониди будет давать мастер-классы по вокалу, главный дирижёр театра Артём Абашев будет работать с оркестром «Моцартеума», главный режиссёр Марат Гацалов — преподавать на режиссёрском отделении, а сам Андрей Борисов будет вести занятия по театральному менеджменту.