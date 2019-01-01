Дмитрий Енцов журналист Маршрут автобуса №51 изменится после реконструкции путепровода Поделиться Поделиться Твитнуть

Автобусный маршрут №51 («ЦУМ» — «Пермь I»), который появился в Перми 5 декабря 2019 года, будет изменён в этом году. Он будет следовать от Перми I до микрорайона Владимирского.

Как пояснил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, его нынешнее курсирование является временным в связи с отменой железнодорожного сообщения по Горнозаводской ветке.

«Маршрут изначально планировался до микрорайона Владимирского. После окончания ремонтных работ на путепроводе по ул. Монастырской (запланирован на этот год) он будет следовать до микрорайона Владимирского, ориентировочно, с 1 июня», — пояснил Анатолий Путин.

Отметим, что аукцион на его обслуживание автобусами малого класса с 1 марта по 31 мая две недели назад выиграло ООО «Авто-Тех» (цена контракта — 9,8 млн руб.).