«Уралкалий» подписал cоглашение о сотрудничестве с краевой больницей им. Вагнера Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «Уралкалий» и краевая больница им. академика Вагнера подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает создание условий для дальнейшего развития здравоохранения Верхнекамья, расширения возможностей для профессионального роста врачей, а также расширения социального пакета медицинских работников больницы.

Для медиков компанией предусмотрены компенсация процентных ставок по кредитам на приобретение жилья, а также компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение сотрудников больницы и отдых детей медработников в детском оздоровительном центре «Уралкалия» «Уральские самоцветы».

«Уралкалий» традиционно оказывает поддержку Березниковской больнице имени академика Вагнера. В 2019 году для оказания качественного и оперативного медицинского обслуживания жителей Верхнекамья компания передала больнице современное медицинское оборудование на сумму более 33 млн руб.: аппарат для гипертермической перфузии, применяемый в онкологии, комплекты лазерного хирургического оборудования для проведения эндоурологических операций, радиочастотный генератор, применяемый в нейрохирургии, дрели для отделений травматологии и ортопедии, а также 50 медицинских кроватей для функционального ухода за пациентами во всех отделениях стационаров.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Для нас как социально ответственной компании важно, чтобы жители Верхнекамья получали качественную и своевременную медицинскую помощь. С 2017 по 2019 год «Уралкалий» направил на приобретение медицинского оборудования в Березниках более 40 млн руб. Сегодня наши партнёрские отношения выходят на новый уровень, поскольку подписанное соглашение позволит увеличить потенциал сферы здравоохранения в Верхнекамье.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»