Дмитрий Енцов журналист С февраля к 13 автобусным маршрутам с бесплатной пересадкой добавятся ещё шесть Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 февраля возможность бесплатной пересадки будет действовать на 19 автобусных маршрутах Перми. Об этом сообщил начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

То есть к существующей возможности бесплатной пересадки на 13 маршрутах добавляются ещё шесть. Это маршруты №№18, 22, 48, 49, 51, 80 и 88. Возможность пересадки для них будет действовать в течение 40 минут, кроме последнего (на маршруте №80 — 60 минут).

«Договорённости с перевозчиками на этот счёт уже достигнуты», — пояснил Анатолий Путин.

Напомним, сейчас право бесплатной пересадки в течение 40 минут относится к маршрутам №№2, 3, 7, 9, 11, 23, 30, 36, 46, 50 и 62, в течение 60 минут — №34 и №60.