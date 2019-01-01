Руководство шахты в Горнозаводске будут судить за смерть сотрудника Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственный отдел по Горнозаводску завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего и 32-летнего руководящих работников АО «Сарановская шахта «Рудная», обвиняемых по ч.2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что в марте 2019 года в посёлке Сараны Горнозаводского городского округа Пермского края начальник участка шахты и его заместитель по собственной небрежности допустили ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, что привело к грубому нарушению правил техники безопасности при ведении горных работ на опасном производственном объекте. В результате этого погиб бурильщик участка.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.