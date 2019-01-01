Дмитрий Енцов журналист Экс-игрок и воспитанник «Пармы» перешёл в «Самару» Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Винник

Пермяк и воспитанник «Пармы» баскетболист Александр Винник подписал контракт с БК «Самара», который сейчас лидирует в Суперлиге (второй по значимости клубный турнир России после Единой лиги ВТБ, — ред.).

Винник выступал за «Парму» со дня её основания — с 2012 года. В сентябре 2019 года подписал контракт с БК «Нижний Новгород».

Отметим, что первым заявившим о расторжении контракта с игроком из нижегородского клуба был наставник команды Зоран Лукич, это случилось после игры с «Пармой» 18 января.

По его словам, приглашение Винника было ошибкой, он так и не смог дорасти до уровня его команды. «Я уже сообщил его агенту, чтобы они подыскивали другой вариант», — резюмировал тогда Лукич.

На вопрос наставнику «Пармы» Казису Максвитису, заинтересован ли он в Виннике, тот ответил отрицательно.