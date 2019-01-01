Дмитрий Енцов журналист Ремонт путепровода на Монастырской может начаться в феврале Далее намечен демонтаж мостового перехода Поделиться Поделиться Твитнуть

Ремонт аварийного путепровода начнётся после отключения контактной сети железной дороги. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

По его словам, этот вопрос в компетенции РЖД. И горадминистрация уже направила запрос по этому поводу.

«К самим работам всё готово. Сами они не очень сложные и должны занять 20—25 дней. После этого можно начать работы по демонтажу железнодорожного полотна», — пояснил Николай Уханов.

Кроме того, по его словам, запланирован и демонтаж мостового перехода над железнодорожными путями, так как в нём фактически уже нет надобности из-за прекращения движения железнодорожного транспорта.

Но работы начнутся только после того, как будет согласован проект пешеходного спуска от «Завода им. Шпагина» к Перми I.