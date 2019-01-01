Дмитрий Енцовжурналист
Ремонт путепровода на Монастырской может начаться в феврале
Далее намечен демонтаж мостового перехода
Ремонт аварийного путепровода начнётся после отключения контактной сети железной дороги. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Николай Уханов.
По его словам, этот вопрос в компетенции РЖД. И горадминистрация уже направила запрос по этому поводу.
«К самим работам всё готово. Сами они не очень сложные и должны занять 20—25 дней. После этого можно начать работы по демонтажу железнодорожного полотна», — пояснил Николай Уханов.
Кроме того, по его словам, запланирован и демонтаж мостового перехода над железнодорожными путями, так как в нём фактически уже нет надобности из-за прекращения движения железнодорожного транспорта.
Но работы начнутся только после того, как будет согласован проект пешеходного спуска от «Завода им. Шпагина» к Перми I.