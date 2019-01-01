Дмитрий Енцов журналист Глава Индустриального района: «Вина пожарного инспектора в трагедии «Карамели» есть» Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании гордумы выступил глава Индустриального района Перми Александр Иванов. Его доклад был связан с недавней трагедией в мини-отеле «Карамель», в котором обварились кипятком и погибли пять человек.

По его словам, Пожнадзор проверял помещение в феврале 2019 года, инспектор выявил нарушения, но после этого никаких действий год не совершал.

«Если бы инспектор проявил принципиальность год назад и надавил на собственника спустя три месяца, чтобы тот исправил нарушения, то трагедии не было бы», — отметил Александр Иванов.

По его словам, представители ПСК проводили последние промывочные работы в районе будущей трагедии летом 2019 года.

Также глава района посчитал, что к трагедии привели и недостатки законодательства: «Жилищный кодекс Российской Федерации разрешает хостелы в нежилых помещениях, в том числе и подвалах».