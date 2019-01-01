Евгения Пастухова выпускающий редактор Игорь Сапко отчитался перед бывшими коллегами о работе в Госдуме Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании Пермской городской думы выступил депутат нижней палаты парламента Игорь Сапко. Он рассказал о законотворческой работе Госдумы и обрисовал задачи на этот год. Он подчеркнул, что Госдума в прошлом году приняла несколько законов, направленных на поддержку материнства и семей с детьми (ежемесячные выплаты при рождении первого ребёнка, выплаты в 450 тыс. руб. многодетным семьям на погашение ипотеки, индексация материнского капитала и т.д.).

В 2019 году в «законодательном портфеле» Игоря Сапко — 53 законопроекта, по 23 законопроектам работа завершена. Отдельно он отметил поправки в ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Поправки предусмотрели понятие нового муниципального образования — муниципального округа, а также ужесточили требования к городским округам.

В результате, напомним, в Пермском крае 16 муниципалитетов прошли через процедуру преобразования в муниципальный округ.

Игорь Сапко рассказал, что 10 февраля в формате видеоконференцсвязи комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам МСУ (он является зампредом комитета) намерен обсудить вопросы преобразования территорий с местными спикерами.



