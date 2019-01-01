Дмитрий Песков назвал критерии для выбора будущего главы Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал критерии, по которым подбирается кандидатура будущего губернатора Пермского края. Об этом сообщает Ura.ru.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ:

— Мы никогда внутреннюю кухню подбора кандидатур не раскрываем, не будем делать это и на этот раз. Что касается «молодых технократов» — это формулировка, которая придумана СМИ и политологами. Чтобы руководить регионом, надо быть очень энергичным, очень знающим, обладающим широкой экспертизой по целому кругу вопросов и опытным человеком. Поэтому слово «технократ» вряд ли здесь подходит. Естественно, для каждого региона подбирается отдельная кандидатура.

Напомним, ранее Дмитрий Песков пояснил, что глава Прикамья всё ещё не назначен из-за затянувшейся процедуры подбора. Предыдущий губернатор Пермского края Максим Решетников 21 января был назначен министром экономического развития РФ.