Мария Сыропятова В Прикамье 2,5 тыс. жителей зарегистрировались как самозанятые Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным на 27 января 2020 года, 2463 жителя Пермского края зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя Управления федеральной налоговой службы (УФНС) по Пермскому краю Олег Ширяев.

По его словам, ФНС учитывает всех самозанятых жителей Пермского края, в том числе и тех, кто работает за пределами региона. При этом 1705 человек (70%) ранее не были индивидуальными предпринимателями. Ещё 314 человек одновременно зарегистрированы и как ИП, и как самозанятые. По данным УФНС по Пермскому краю, в январе 2020 года только 46 предпринимателей снялись с учёта как ИП и уже зарегистрировались как самозанятые.

Напомним, после отмены в 2019 году единого налога на вменённый доход (ЕНВД) с 1 января 2020 года в 19 субъектах России, в том числе в Пермском крае, действует налог на профессиональный доход (налог для самозанятых).

Дополнительно о результатах отмены в Пермском крае ЕНВД рассказал министр экономического развития Максим Колесников. По его словам, 25 тыс. предпринимателей, или 93% работавших по единому налогу на вменённый доход (ЕНВД), в 2019 году перешли на альтернативные системы налогообложения. По словам Максима Колесникова, окончательные данные будут подведены не ранее середины февраля 2020 года, поскольку в ФНС ещё продолжают перевод предпринимателей.

Напомним, в России ЕНВД планируется отменить с 1 января 2021 года. Однако в большинстве муниципалитетов Пермского края этот вид налогообложения уже отменён. Исключением стали только две территории — Гайнский муниципальный округ и Большесосновский муниципальный район.