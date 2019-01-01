Григорий Серёдкин Игроки «Пармы» третий раз подряд вошли в пятёрку лучших в Единой лиге ВТБ Поделиться Поделиться Твитнуть

Баскетболисты «Пармы» три тура подряд входят в пятёрку лучших игроков Единой лиги ВТБ. По итогам выходных в символическую команду попал лёгкий форвард Марекс Мейерис, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Ранее, в воскресенье, 26 января, «Парма» на выезде обыграла саратовский «Автодор». Латышский легионер Марекс Мейерис набрал 23 очка и 10 подборов и стал самым результативным игроком встречи.

Напомним, на прошедшей неделе в команду лучших вошёл тяжёлый форвард «Пармы» Артём Забелин. Ранее в топ-5 игроков лиги оказались разыгрывающий Николай Жмако и лёгкий форвард Марекс Мейерис.