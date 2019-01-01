Краевой минздрав отстранил от работы и. о. главврача детской поликлиники на Гайве Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова в своём Instagram сообщила о большом количестве жалоб от посетителей детской поликлиники №3 в микрорайоне Гайва. Обращения поступали и от сотрудников учреждения. В связи с этим поликлинику посетили заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров и заместители министра здравоохранения Михаил Суханов и Евгений Камкин.

Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края:

— В ходе визита в медицинское учреждение главному врачу было указано на многочисленные дефекты в организации медицинского обслуживания населения. Так, например, зафиксирован факт большой очереди на приёме, что не соответствует стандартам новой поликлиники, и плохое состояние материально-технической базы. Итогом выезда стало отстранение и. о. главного врача поликлиники от занимаемой должности.